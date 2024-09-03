СМИ: крупнейший в мире однопоточный НПЗ в Нигерии начал выпуск бензина

Нигерия — крупнейший в Африке производитель нефти (1,3 млн баррелей в сутки). Однако значительная часть нефтепродуктов в последние годы импортировалась в страну из-за того, что имеющиеся НПЗ простаивали в связи с ремонтом. Данготе — богатейший в Нигерии предприниматель, до недавнего времени занятый преимущественно производством цемента. Несколько лет назад он принял решение инвестировать значительные средства в строительство НПЗ, которое удовлетворит основные потребности Нигерии в нефтепродуктах. Было возведено предприятие с единой установкой, выполняющей все операции по крекингу, дистилляции и очистке нефти.