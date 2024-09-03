СМИ: крупнейший в мире однопоточный НПЗ в Нигерии начал выпуск бензина

ХАРАРЕ, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире однопоточный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сооруженный в Нигерии, приступил к производству бензина. Об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на главу компании-владельца предприятия Dangote Petroleum Refinery — нигерийского миллиардера Алико Данготе.
По его словам, начало полномасштабного производства топлива на НПЗ — важная веха в развитии промышленности Нигерии, поскольку открывает возможность обеспечить потребности страны продуктами нефтепереработки за счет собственных возможностей. Это позволит избавить Нигерию от периодически возникающего кризиса с обеспечением моторным топливом.
НПЗ стоимостью около $20 млрд, расположенный в экономической столице Нигерии, Лагосе, рассчитан на переработку 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Прежде всего, речь идет об авиационном керосине и дизельном топливе.
Нигерия — крупнейший в Африке производитель нефти (1,3 млн баррелей в сутки). Однако значительная часть нефтепродуктов в последние годы импортировалась в страну из-за того, что имеющиеся НПЗ простаивали в связи с ремонтом. Данготе — богатейший в Нигерии предприниматель, до недавнего времени занятый преимущественно производством цемента. Несколько лет назад он принял решение инвестировать значительные средства в строительство НПЗ, которое удовлетворит основные потребности Нигерии в нефтепродуктах. Было возведено предприятие с единой установкой, выполняющей все операции по крекингу, дистилляции и очистке нефти.