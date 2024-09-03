«Северсталь» построила производственную линию за 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания «Северсталь» завершила строительство профилегибочного агрегата стоимостью более 1,5 млрд рублей и производительностью порядка 60 тыс. тонн для производства холодногнутого шпунта Grani и холодногнутого швеллера на Череповецком металлургическом комбинате, сообщила пресс-служба компании.
«Мы развиваем наши мощности, чтобы расширять линейку продукции для различных отраслей отечественной экономики. Так, мы возвели профилегибочный агрегат стоимостью более 1,5 млрд рублей и производительностью порядка 60 тыс. тонн продукции в год», — отметил директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.
Он также добавил, что новый агрегат может быть использован для возведения гидротехнических конструкций, объектов транспортного и гражданского строительства. Сейчас он расположен на площадке трубопрофильного цеха в поселке Шексна Вологодской области.
В компании добавили, что реализует еще один крупный инвестиционный проект стоимостью порядка 1 млрд рублей в рамках данной производственной площадки — создание линии по выпуску свайной трубы, запуск которой запланирован на IV квартал 2024 года.
«Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании — Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.