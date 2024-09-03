«Селигдар» не планирует размещать еще один выпуск «золотых» облигаций

Ранее компания сообщила о продлении срока размещения «золотых» облигаций GOLD03 на Московской бирже до 25 декабря 2024 года на фоне стабильного спроса. «Селигдар» разместил два выпуска «золотых» облигаций на общую сумму 17,8 млрд рублей. Первый выпуск «золотых» облигаций компания разместила в мае 2023 года, срок обращения составил пять лет. Объем второго выпуска составил до 250 кг золота, срок обращения облигаций — 6,23 года.