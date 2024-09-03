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«Селигдар» не планирует размещать еще один выпуск «золотых» облигаций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. «Селигдар» пока не планирует размещать новый выпуск облигаций, номинированных в золоте, сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент и председатель совета директоров «Селигдара» Александр Хрущ.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, еще одно (размещение — прим. ТАСС) мы точно сейчас не планируем. Сейчас идет размещение нашего третьего выпуска, четвертый пока мы не планируем», — сказал он.

Ранее компания сообщила о продлении срока размещения «золотых» облигаций GOLD03 на Московской бирже до 25 декабря 2024 года на фоне стабильного спроса. «Селигдар» разместил два выпуска «золотых» облигаций на общую сумму 17,8 млрд рублей. Первый выпуск «золотых» облигаций компания разместила в мае 2023 года, срок обращения составил пять лет. Объем второго выпуска составил до 250 кг золота, срок обращения облигаций — 6,23 года.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.