Сбербанк раскрыл наиболее опасные схемы мошенничества

Эксперт выделил два возможных сценария развития событий. В первом случае мошенники запрашивают данные карты, пароли из СМС-сообщений и другую информацию, чтобы самостоятельно похитить деньги. Во втором случае они убеждают людей самим совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов.