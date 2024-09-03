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Сбербанк раскрыл наиболее опасные схемы мошенничества

Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой якобы от правоохранительных органов или Банка России, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Медиапроекты VK

По его словам, так мошенники пытаются убедить людей перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Эксперт выделил два возможных сценария развития событий. В первом случае мошенники запрашивают данные карты, пароли из СМС-сообщений и другую информацию, чтобы самостоятельно похитить деньги. Во втором случае они убеждают людей самим совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов.

Станислав Кузнецов также подчеркнул, что злоумышленники при общении с жертвами подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, вызывая тем самым дополнительное доверие.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».