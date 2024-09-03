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Рыбаки в РФ за 10 лет инвестировали в обновление флота не менее 350 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Рыбодобытчкики вложили в обновление и строительство рыбопромысловых судов не менее 350 млрд рублей за последние 10 лет. 70% рыбопромысловых судов работают на Дальнем Востоке, и этого достаточно для эффективного освоения ресурсов, сообщил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Российский рыбопромысловый флот в настоящий момент состоит из более 1 тыс. судов, 70% из которых ведут промысел на Дальнем Востоке. Этого достаточно для эффективного освоения ресурса без ущерба экосистеме. Рыбопромышленные компании не только строят новый флот, но и постоянно работают над повышением производительности действующего. Они регулярно модернизируют суда: помимо прочего, устанавливают новое оборудование, включая линии по производству продукции глубокой переработки, рыбьего жира и муки, а также шоковой заморозки продукции и не только. По нашим оценкам, за последние 10 лет российские рыбаки инвестировали в строительство и обновление флота не менее 350 млрд рублей», — обозначил Зверев.

Он добавил, что по итогам первого этапа программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке и в Поморье было построено 25 рыбоперерабатывающих фабрик на 26,4 млрд руб. Сегодня они обеспечивают 8% рабочих мест во всей российской переработке. Эти заводы выпускают продукцию глубокой переработки, ориентированную на внутренний рынок: филе, фарш, консервы и др. Президент ВАРПЭ обозначил, что построенный на Шикотане завод стал флагманом российского производства сурими. До 2021 года в России продукт не выпускался, и переработчики производили крабовые палочки из импортного сырья.

Производство и инфраструктура.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко обозначил, что на Курильских островах, в непосредственной близости к районам промысла, построено четыре современных рыбоперерабатывающих комплекса безотходного производства. «В рамках второго этапа программы инвестквот прошли отбор 4 заявки на строительство рыбоперерабатывающих заводов на островах: Шикотан — в селе Крабозаводское, Итуруп — в селе Китовое, мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Они будут рассчитаны на выпуск продукции глубокой переработки: филе, фарш, мука и другое», — разъяснил Радченко.

Он уточнил, что вместе с заводами планируется строить холодильники для единовременного хранения до 10 тыс. тонн мороженой продукции каждый и заводы по переработке рыбных отходов. Радченко отметил, что в прибрежных поселках региона создается современная социальная инфраструктура, в перспективе планируется переход на сжиженный природный газ, возводится жилье.

Разведение рыбы.

В департаменте рыбного хозяйства Магаданской области обозначили, что в регионе развивается коммерческая пастбищная аквакультура, есть планы по развитию аквапоники. Улучшению отрасли способствует и модернизация рыбопромыслового флота: за последние три года в области появилось три новых краболова — два из которых, построены Хабаровским судостроительным заводом, еще одно судно заложено. Строится и супертрауллер, для работы на промысле пелагических видов рыб.

В регионе выпускают около 300 наименований рыбной продукции. В прошлом году введен в эксплуатацию уникальный завод по переработке, рафинированию и дальнейшего производства капсулированного рыбного жира. Для энергообеспечения этого производства установлено оборудование, работающее на сжиженном природном газе, который морем доставляться в Магадан.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.