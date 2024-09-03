Рыбаки в РФ за 10 лет инвестировали в обновление флота не менее 350 млрд рублей

«Российский рыбопромысловый флот в настоящий момент состоит из более 1 тыс. судов, 70% из которых ведут промысел на Дальнем Востоке. Этого достаточно для эффективного освоения ресурса без ущерба экосистеме. Рыбопромышленные компании не только строят новый флот, но и постоянно работают над повышением производительности действующего. Они регулярно модернизируют суда: помимо прочего, устанавливают новое оборудование, включая линии по производству продукции глубокой переработки, рыбьего жира и муки, а также шоковой заморозки продукции и не только. По нашим оценкам, за последние 10 лет российские рыбаки инвестировали в строительство и обновление флота не менее 350 млрд рублей», — обозначил Зверев.