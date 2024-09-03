Рыбаки в РФ за 10 лет инвестировали в обновление флота не менее 350 млрд рублей

«Российский рыбопромысловый флот в настоящий момент состоит из более 1 тыс. судов, 70% из которых ведут промысел на Дальнем Востоке. Этого достаточно для эффективного освоения ресурса без ущерба экосистеме. Рыбопромышленные компании не только строят новый флот, но и постоянно работают над повышением производительности действующего. Они регулярно модернизируют суда: помимо прочего, устанавливают новое оборудование, включая линии по производству продукции глубокой переработки, рыбьего жира и муки, а также шоковой заморозки продукции и не только. По нашим оценкам, за последние 10 лет российские рыбаки инвестировали в строительство и обновление флота не менее 350 млрд рублей», — обозначил Зверев.
Он добавил, что по итогам первого этапа программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке и в Поморье было построено 25 рыбоперерабатывающих фабрик на 26,4 млрд руб. Сегодня они обеспечивают 8% рабочих мест во всей российской переработке. Эти заводы выпускают продукцию глубокой переработки, ориентированную на внутренний рынок: филе, фарш, консервы и др. Президент ВАРПЭ обозначил, что построенный на Шикотане завод стал флагманом российского производства сурими. До 2021 года в России продукт не выпускался, и переработчики производили крабовые палочки из импортного сырья.
Производство и инфраструктура.
Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко обозначил, что на Курильских островах, в непосредственной близости к районам промысла, построено четыре современных рыбоперерабатывающих комплекса безотходного производства. «В рамках второго этапа программы инвестквот прошли отбор 4 заявки на строительство рыбоперерабатывающих заводов на островах: Шикотан — в селе Крабозаводское, Итуруп — в селе Китовое, мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Они будут рассчитаны на выпуск продукции глубокой переработки: филе, фарш, мука и другое», — разъяснил Радченко.
Он уточнил, что вместе с заводами планируется строить холодильники для единовременного хранения до 10 тыс. тонн мороженой продукции каждый и заводы по переработке рыбных отходов. Радченко отметил, что в прибрежных поселках региона создается современная социальная инфраструктура, в перспективе планируется переход на сжиженный природный газ, возводится жилье.
Разведение рыбы.
В департаменте рыбного хозяйства Магаданской области обозначили, что в регионе развивается коммерческая пастбищная аквакультура, есть планы по развитию аквапоники. Улучшению отрасли способствует и модернизация рыбопромыслового флота: за последние три года в области появилось три новых краболова — два из которых, построены Хабаровским судостроительным заводом, еще одно судно заложено. Строится и супертрауллер, для работы на промысле пелагических видов рыб.
В регионе выпускают около 300 наименований рыбной продукции. В прошлом году введен в эксплуатацию уникальный завод по переработке, рафинированию и дальнейшего производства капсулированного рыбного жира. Для энергообеспечения этого производства установлено оборудование, работающее на сжиженном природном газе, который морем доставляться в Магадан.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.