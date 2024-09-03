Руспродсоюз заявил о снижении цен на куриные яйца с начала 2024 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на куриные яйца в России с начала 2024 года снизились на 21% и составили в среднем 105,2 рубля за десяток, оптовые цены опустились на 29,5%, до 75,3 рубля за десяток. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.