Руспродсоюз заявил о снижении цен на куриные яйца с начала 2024 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на куриные яйца в России с начала 2024 года снизились на 21% и составили в среднем 105,2 рубля за десяток, оптовые цены опустились на 29,5%, до 75,3 рубля за десяток. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«На данный момент цены на яйца продолжают снижение и составляют в среднем 105,2 рубля за десяток против 133,2 рубля за десяток в начале года в рознице и 75,3 рубля за десяток против 97,5 рубля за десяток в оптовом сегменте», — сказал Востриков.
По его словам, яйцо является сложной категорией для планирования из-за сезонности, выраженной в неравномерности производства в зимний и летний период, предновогоднего и пасхального всплесков спроса, а также отсутствия рентабельной технологии переработки в продукцию длительного хранения.
«Для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес будет стабильно рентабельным, а сейчас мы фиксируем дальнейшее смещение индустриальных птицеводов с товарного яйца в мясо кур, где производство более стабильное, а ценообразование более предсказуемое», — подчеркнул эксперт.
Он также сообщил, что участники ассоциации переходят на долгосрочные договоры между производителями и торговыми сетями. «Но самое сложное — договориться о комфортной цене для сторон или прийти к формуле, по которой она должна корректироваться, исходя из растущей себестоимости», — подчеркнул Востриков.
«Длительность долгосрочных договоров сейчас не превышает три-шесть месяцев. При применении индивидуального формульного ценообразования возможно увеличение этих сроков. При этом производители яйца готовы поставлять по долгосрочным контрактам до 70−80% производимой продукции и допускают увеличение объема поставок еще до 10−20% при необходимости», — сказал он.
Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 09:00 мск.