Путин заявил, что РФ будет поставлять в Монголию топливо

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ всегда готова помочь Монголии с поставками топлива, а также открыта для совместных атомных проектов.
«Наша страна давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами. Так, в прошлом году более 90 процентов бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России», — сказал глава российского государства по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
«Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», — подчеркнул Путин.
По его словам, двустороннее «партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов». «Российская компания “ИнтерРАО” рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции улан-баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции», — отметил президент РФ. Он обратил внимание на то, что проведение таких работ «позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом». По итогам нынешних переговоров было подписано соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
«Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию. Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных и безопасных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов», — отметил Путин.