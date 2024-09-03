Путин заявил, что РФ будет поставлять в Монголию топливо

По его словам, двустороннее «партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов». «Российская компания “ИнтерРАО” рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции улан-баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции», — отметил президент РФ. Он обратил внимание на то, что проведение таких работ «позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом». По итогам нынешних переговоров было подписано соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.