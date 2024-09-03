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Путин: товарооборот РФ и Монголии с начала года вырос более чем на 20%

Расчеты уходят от долларов, отметил российский лидер.

Источник: РИА "Новости"

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении товарооборота с Монголией, при расчетах почти не используются доллары и евро.

«Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21 процента», — констатировал глава российского государства по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

«Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», — подчеркнул Путин.