Путин: товарооборот РФ и Монголии с начала года вырос более чем на 20%

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении товарооборота с Монголией, при расчетах почти не используются доллары и евро.
«Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21 процента», — констатировал глава российского государства по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
«Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», — подчеркнул Путин.