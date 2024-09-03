Путин: проект газопровода из РФ в Китай через Монголию проходит госэкспертизу

«Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода “Союз Восток” протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», — сказал Путин.