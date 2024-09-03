Посол в РФ: Ангола сделала «Алросе» предложение, чтобы решить проблему санкций

«Антироссийские санкции также коснулись компании “Алроса”. В связи с этим Россия и Ангола начали вести переговоры, чтобы найти наилучший путь решения данной проблемы, которое будет выгоден обеим сторонам. Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила “Алросе” один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал дипломат.