«Антироссийские санкции также коснулись компании “Алроса”. В связи с этим Россия и Ангола начали вести переговоры, чтобы найти наилучший путь решения данной проблемы, которое будет выгоден обеим сторонам. Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила “Алросе” один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал дипломат.
Посол в РФ: Ангола сделала «Алросе» предложение, чтобы решить проблему санкций
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Анголы сделали выгодное предложение алмазодобывающей компании «Алроса», чтобы решить проблему антироссийских санкций, затрудняющих ее работу. Об этом заявил ТАСС посол республики в России Аугушту да Силва Кунья на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).