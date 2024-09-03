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«Почта России» разрешит другим операторам доставку части отправлений

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. «Почта России» исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возможности доставки административных и судебных отправлений альтернативными операторами почтовой связи, говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о недискриминационном доступе на рынок услуг связи, — пояснили в ФАС. — Ранее служба выдала предупреждение АО “Почта России”, согласно которому обществу в рамках услуги межоператорского обмена необходимо было обеспечить возможность доставки административных и судебных почтовых отправлений альтернативными операторами почтовой связи. Организация исполнила предупреждение ФАС России и внесла изменения в локальные акты, а также доработала информационные системы, необходимые для оказания таких услуг».

Соответствующее требование закреплено в правилах недискриминационного доступа на рынке услуг общедоступной почтовой связи.

Информация о новой типовой форме договора межоператорского обмена размещена на официальном сайте «Почты России».