«Почта России» разрешит другим операторам доставку части отправлений

«Речь идет о недискриминационном доступе на рынок услуг связи, — пояснили в ФАС. — Ранее служба выдала предупреждение АО “Почта России”, согласно которому обществу в рамках услуги межоператорского обмена необходимо было обеспечить возможность доставки административных и судебных почтовых отправлений альтернативными операторами почтовой связи. Организация исполнила предупреждение ФАС России и внесла изменения в локальные акты, а также доработала информационные системы, необходимые для оказания таких услуг».