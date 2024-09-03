По соседству со слоном. На ВЭФ раскрыли, как покупать самое выгодное жилье

3 сентября в рамках ВЭФ состоялась конференция на тему «Формирования комфортной городской среды в муниципальных образованиях: векторы развития». На сессии обсудили потребности различных групп населения и степень их реализации. Владивосток похвастался детскими и экстрим площадками, а представитель ВЭБ.РФ рассказал о новой стратегией «5 шагов» к идеальному городу.
Квартира, которая будет дорожать
Но пока эксперты обсуждали пути улучшения жизни жителей регионов, озеленение и инфраструктуру городов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин сделал необычное заявление. Оказывается, квартиры в столице и крупных городах лучше выбирать в определённой локации. И он назвал эту локацию — согласно открытым данным, она есть почти в каждом крупном городе. Поэтому алгоритм покупки самого инвестиционно привлекательного жилья «от Стасишина» можно считать универсальным.
«Где самое дорогое жилье? Рядом с чем? Рядом с зоопарком! В крупных городах самое дорогое жилье всегда рядом с зоопарком» — говорит Никита Стасишин.
По его словам, именно возле зоопарков и парков цена за «квадрат» растет динамичнее всего. Такое жилье хорошо подходит и для жизни, и для сдачи в аренду, оно всегда продается максимально выгодно. И у этого есть несколько причин.
Во-первых, возле зоопарка всегда сложившаяся и качественная коммунальная инфраструктура. На таких территориях, по словам Стасишина, вся инфраструктура, в том числе и подземная (провода, трубы и прочее) гарантированно хорошая. А это значит, что жителей ЖК не будут беспокоить поломки или работы по перекладке коммуникаций. Во-вторых, зоопарк всегда отлично расположен и логистика всех видов транспорта к нему оптимальна. В-третьих, возле зоопарка всегда есть все удобства для семей с детьми. По словам Стасишина, этот алгоритм можно учитывать при покупке жилья в любом крупном российском городе.
Выгодно и властям
Также на секции обсудили, почему важно делать город удобным и комфортным для его жителей, вкладывать бюджетные деньги в улучшение среды. Через благоустройство, через улично-дорожную сеть, через модернизацию коммунальной инфраструктуры при грамотном выстраивании отношения с бизнесом, город кратно увеличивает поступления в бюджет и вкладывает в новые территории. Все эксперты согласились с этим единогласно.