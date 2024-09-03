По соседству со слоном. На ВЭФ раскрыли, как покупать самое выгодное жилье

Во-первых, возле зоопарка всегда сложившаяся и качественная коммунальная инфраструктура. На таких территориях, по словам Стасишина, вся инфраструктура, в том числе и подземная (провода, трубы и прочее) гарантированно хорошая. А это значит, что жителей ЖК не будут беспокоить поломки или работы по перекладке коммуникаций. Во-вторых, зоопарк всегда отлично расположен и логистика всех видов транспорта к нему оптимальна. В-третьих, возле зоопарка всегда есть все удобства для семей с детьми. По словам Стасишина, этот алгоритм можно учитывать при покупке жилья в любом крупном российском городе.