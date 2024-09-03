Названы самые высокооплачиваемые профессии для гуманитариев

По ее словам, гуманитарные профессии ассоциируются в первую очередь с историей и филологией. Однако к гуманитариям также относятся представители других областей, таких как юриспруденция, культура, искусство, лингвистика, журналистика, экономика, педагогика и менеджмент, поскольку он изучает человеческий фактор в организациях, ценности, нормы, культуру и коммуникации.