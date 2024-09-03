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Названы самые высокооплачиваемые профессии для гуманитариев

Кто из специалистов гуманитарного профиля зарабатывает больше всего, рассказала доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» Анастасия Лобачева.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, гуманитарные профессии ассоциируются в первую очередь с историей и филологией. Однако к гуманитариям также относятся представители других областей, таких как юриспруденция, культура, искусство, лингвистика, журналистика, экономика, педагогика и менеджмент, поскольку он изучает человеческий фактор в организациях, ценности, нормы, культуру и коммуникации.

Многие из перечисленных сфер являются высокооплачиваемыми.

Так, юристы, занимающиеся правовым сопровождением бизнеса, сохраняют лидирующие позиции по уровню зарплат уже много лет. Они предоставляют консультации по юридическим вопросам, представляют интересы клиентов в суде и обеспечивают правовую поддержку бизнесу.

Востребованы также юристы по корпоративному, налоговому, международному праву и интеллектуальной собственности.

Анастасия Лобачева добавляет, что в последние годы PR и маркетинг стал одной из самых популярных, востребованных и высокооплачиваемых гуманитарных сфер. Специалисты в этой области могут развиваться в разных направлениях: цифровой маркетинг, контент-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, аналитика данных, корпоративные коммуникации, кризисный PR и прочее.

Известна высокими зарплатами и IT-сфера, и в ней есть место не только для технических специалистов. Например, перспективным направлением является IT-дизайн, включая веб-дизайн, гейм-дизайн, моушн-дизайн, дизайн интерфейсов приложений и UX/UI-дизайн.

Менее креативная, но востребованная профессия в IT — бизнес-аналитик, специалист, который исследует и оптимизирует бизнес-процессы компаний для повышения эффективности.

Наконец, нельзя забывать о набирающих популярность психологах. Согласно статистике, за последнее десятилетие доля россиян, обращавшихся за профессиональной психологической помощью, выросла в два раза.

По словам эксперта, примерно 10−15% населения России ежегодно обращается за помощью к специалистам. Причем высок спрос не только на специалистов частной практики, но и на корпоративных психологов, рассказала Анастасия Лобачева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».