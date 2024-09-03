Названы самые высокооплачиваемые профессии для гуманитариев

По ее словам, гуманитарные профессии ассоциируются в первую очередь с историей и филологией. Однако к гуманитариям также относятся представители других областей, таких как юриспруденция, культура, искусство, лингвистика, журналистика, экономика, педагогика и менеджмент, поскольку он изучает человеческий фактор в организациях, ценности, нормы, культуру и коммуникации.
Так, юристы, занимающиеся правовым сопровождением бизнеса, сохраняют лидирующие позиции по уровню зарплат уже много лет. Они предоставляют консультации по юридическим вопросам, представляют интересы клиентов в суде и обеспечивают правовую поддержку бизнесу.
Востребованы также юристы по корпоративному, налоговому, международному праву и интеллектуальной собственности.
Анастасия Лобачева добавляет, что в последние годы PR и маркетинг стал одной из самых популярных, востребованных и высокооплачиваемых гуманитарных сфер. Специалисты в этой области могут развиваться в разных направлениях: цифровой маркетинг, контент-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, аналитика данных, корпоративные коммуникации, кризисный PR и прочее.
Известна высокими зарплатами и IT-сфера, и в ней есть место не только для технических специалистов. Например, перспективным направлением является IT-дизайн, включая веб-дизайн, гейм-дизайн, моушн-дизайн, дизайн интерфейсов приложений и UX/UI-дизайн.
Менее креативная, но востребованная профессия в IT — бизнес-аналитик, специалист, который исследует и оптимизирует бизнес-процессы компаний для повышения эффективности.
Наконец, нельзя забывать о набирающих популярность психологах. Согласно статистике, за последнее десятилетие доля россиян, обращавшихся за профессиональной психологической помощью, выросла в два раза.
По словам эксперта, примерно 10−15% населения России ежегодно обращается за помощью к специалистам. Причем высок спрос не только на специалистов частной практики, но и на корпоративных психологов, рассказала Анастасия Лобачева.
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