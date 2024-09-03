Названы пять идеальных видов заработка для самых ленивых

Как показывает практика, чтобы иметь неплохой заработок, не обязательно должно быть высшее образование, высокая должность в крупных компаниях и работа в режиме 24/7. На рынке труда есть выгодные предложения для тех, у кого нет особых амбиций и карьерных устремлений, рассказывают Финансы Mail.