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Названы пять идеальных видов заработка для самых ленивых

Как показывает практика, чтобы иметь неплохой заработок, не обязательно должно быть высшее образование, высокая должность в крупных компаниях и работа в режиме 24/7. На рынке труда есть выгодные предложения для тех, у кого нет особых амбиций и карьерных устремлений, рассказывают Финансы Mail.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Так, по данным сервиса Работа.ру, комплектовщику одежды в Москве предлагают от 125 до 225 тыс. рублей. Опыт работы и образование не имеют значения. Задачи несложные, подходят для большинства кандидатов: сборка и комплектация заказов магазина брендовой одежды.

Актеру в Москве готовы платить от 35 до 190 тыс. рублей. Соискателю также необязательно иметь опыт или высшее образование, достаточно только уметь перевоплощаться и обладать яркой харизмой.

Также в столице ищут модель. Зарплата — от 70 до 140 тыс. рублей. Среди обязанностей: примерка одежды и фотосессии для маркетплейсов и рекламы, работа со стилистами и дизайнерами, а также выезды на выставки и спортивные мероприятия.

В Перми инструктору предлагают от 45 до 98 тыс. рублей. Среди обязанностей — организация турниров по пейнтболу и проведение тимбилдингов.

Help-менеджеру готовы платить от 35 до 60 тыс. рублей. Работать можно из любой точки страны. Опыт и образование иметь не обязательно, а вот ПК или ноутбук соискателю понадобятся. Сотруднику предстоит отвечать на входящие обращения клиентов в чате и входящие звонки по IP-телефонии (без обзвонов).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».