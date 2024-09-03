Назван топ-5 покупателей зерна у России

В этом году закупки зерна у РФ также резко нарастила Индонезия. По итогам января — июня поставки по направлению в физическом выражении взлетели в 11 раз год к году, достигнув 782,6 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до $221,4 млн.