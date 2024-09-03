На прилавки магазинов в РФ может вернуться оригинальная Pepsi

В материале уточняется, что на днях американская корпорация PepsiCo подала заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании.
«Под брендом “Пепси-кола” она (компания — “Газета.Ru”) сможет производить безалкогольную газировку. А большего ей и не надо», — говорится в публикации.
В марте 2022 года пресс-служба PepsiCo заявила о прекращении продажи напитков, производимых компанией, на территории РФ. В том числе речь шла о лимонадах Pepsi, Mirinda и 7Up.
Кроме того, корпорация отказалась от всей рекламной деятельности на территории страны.
20 сентября 2022 года агентство Reuters сообщило о полном прекращении производства лимонадов Pepsi, 7UP и Mountain Dew в РФ. Причиной послужило израсходование всех концентратов, которые еще оставались в стране после ухода PepsiCo.