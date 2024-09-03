На Колыме добудут порядка 54 тонн золота по итогам 2024 года

Она отметила, что несмотря на санкции, сложности с логистикой и ежегодное ухудшение горно-геологических условий, этот бизнес все же остается очень привлекательным для инвесторов. В 2023 году в регионе открылись две новые золотоизвлекательные фабрики — на месторождениях Тэутэджак и Павлик. Суммарно эти два предприятия, по словам Сурановой, дадут региону около 10 тонн золота. Помимо этого, на Наталкинском горно-обогатительном комбинате в 2024 году открылся корпус флотации, что позволит значительно увеличить извлекаемость золота, что дополнительно даст Магаданской области порядка 1,5 тонн золота. Суранова сообщила, что на месторождениях региона снижается среднее содержание золота, что ведет к увеличению объемов переработки, промывки песков. В беседе с ТАСС она пояснила, что сейчас отрабатываются месторождения со средним содержанием примерно полтора грамма драгметалла на тонну руды — это вес всего одной сережки.