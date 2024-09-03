На Колыме добудут порядка 54 тонн золота по итогам 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Объемы добычи золота в Магаданской области по итогам 2024 года превысят прошлогодние показатели, будет добыто порядка 54 тонн. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Елена Суранова после презентации области на экспозиции Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В этом году мы ожидаем добычу на уровне 53−54 тонны, то есть это прибавка к прошлому году порядка пять-шесть тонн золота», — сказала Суранова. Во время мероприятия она сообщила, что в этом году Магаданская область выйдет на второе место по добыче золота в России и останется безусловным лидером по добыче серебра и россыпного золота. «Что касается востока, то мы считаем, что в этом году мы вернем лидерство, по всем этим трем позициям», — сказала зампред.
Она отметила, что несмотря на санкции, сложности с логистикой и ежегодное ухудшение горно-геологических условий, этот бизнес все же остается очень привлекательным для инвесторов. В 2023 году в регионе открылись две новые золотоизвлекательные фабрики — на месторождениях Тэутэджак и Павлик. Суммарно эти два предприятия, по словам Сурановой, дадут региону около 10 тонн золота. Помимо этого, на Наталкинском горно-обогатительном комбинате в 2024 году открылся корпус флотации, что позволит значительно увеличить извлекаемость золота, что дополнительно даст Магаданской области порядка 1,5 тонн золота. Суранова сообщила, что на месторождениях региона снижается среднее содержание золота, что ведет к увеличению объемов переработки, промывки песков. В беседе с ТАСС она пояснила, что сейчас отрабатываются месторождения со средним содержанием примерно полтора грамма драгметалла на тонну руды — это вес всего одной сережки.
«Мы сейчас планируем ежегодное увеличение, учитывая что наши фабрики еще не все вышли на проектную мощность. На следующий год мы планируем добычу выше, чем в 2024 году», — сказала Суранова агентству.
Во время презентации она отмечала, что позитивным фактором является также появление новых инвесторов. «В этом году компания “Алмазы Анабара”, это дочка “Алросы”, приобрела э месторождение Дегдекан, намерена построить золотоизвлекательную фабрику на месторождении производительностью до пяти тонн золота в год. Объем инвестиций в этот проект оценивается примерно в 24 млрд рублей», — сказала Суранова, уточнив, что на ВЭФ будет подписано соглашение с компанией о взаимовыгодном сотрудничестве.
С 3 по 6 сентября в рамках деловой программы мультимедийной экспозиции Минвостокразвития России и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на Восточном экономическом форуме участники будут знакомиться с регионами Дальнего Востока и их губернаторами, главами крупных предприятий, предпринимателями, блогерами, путешественниками и другими интересными людьми. Оператором деловой программы является Информационное агентство России ТАСС.