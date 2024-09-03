Минстрой рассказал о стимулировании строительства жилья в России

По его словам, в программу точно будут включены хорошо зарекомендовавшие себя в 2021—2024 годах инфраструктурные бюджетные кредиты. В первую очередь они направляются на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, части социальных объектов, в том числе в рамках комплексного развития территорий. Также будет продлен механизм инфраструктурных облигаций.