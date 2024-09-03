Минстрой рассказал о стимулировании строительства жилья в России

«Мы сегодня заканчиваем формирование нового национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Непростой идет диалог в части приоритизации тех или иных механизмов и программ, стимулирующих жилищное строительство», — сказал он.
По его словам, в программу точно будут включены хорошо зарекомендовавшие себя в 2021—2024 годах инфраструктурные бюджетные кредиты. В первую очередь они направляются на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, части социальных объектов, в том числе в рамках комплексного развития территорий. Также будет продлен механизм инфраструктурных облигаций.
«Будет отдельная программа по стимулированию комплексного развития территорий в регионах. Объем выделенных и подтвержденных денежных средств до 2030 года составит 120 миллиардов рублей. Мы сейчас пишем правила под эту программу. Деньги пойдут на софинансирование строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также расселение аварийного жиля в рамках КРТ», — сказал замглавы Минстроя.
Также большое внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры для снижения потерь при транспортировке в сетях и улучшения качества жизни граждан. По словам Стасишина, для этого будет создан отдельный национальный проект.
По его мнению, в конце 2026 года и в 2027 году возможна просадка по вводу жилья в России, учитывая складывающуюся на рынке ситуацию, в немалой степени из-за регуляторной политики Центробанка и роста ключевой ставки.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.