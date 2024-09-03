Мантуров: обрабатывающая промышленность РФ может вырасти на 6,8% по итогам года

«Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», — сказал он.