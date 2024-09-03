Курс Toncoin рухнул на 98% из-за сбоя на крипто-маркете

Проблемы, затронувшие Toncoin, оказались не единственными: аналогичные трудности испытывали и токены Lido (LDO), а также Injective (INJ). Тем не менее, большинство торговых площадок и бирж функционировали без сбоев, что позволило сохранить действующий рыночный курс данной криптовалюты в стабильном состоянии.