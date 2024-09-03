Курс Toncoin рухнул на 98% из-за сбоя на крипто-маркете

Курс криптовалюты Toncoin пережил резкое снижение на 98% вследствие технических неисправностей на портале Coinmarketcap. Как указали разработчики из TON Foundation, у этого популярного агрегатора возникли сложности с корректным отображением цен на криптовалюты.
Проблемы, затронувшие Toncoin, оказались не единственными: аналогичные трудности испытывали и токены Lido (LDO), а также Injective (INJ). Тем не менее, большинство торговых площадок и бирж функционировали без сбоев, что позволило сохранить действующий рыночный курс данной криптовалюты в стабильном состоянии.
Блокчейн TON был создан командой Telegram, которой руководили братья Дуровы, Николай и Павел. Изначально криптовалюта носила название GRAM.
Дополнительно стоит отметить, что стоимость Toncoin снизилась более чем на 15% в связи с новостями о задержании Павла Дурова во Франции, как сообщили на торговой платформе Binance.