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Курс Toncoin рухнул на 98% из-за сбоя на крипто-маркете

Из-за сбоя на Coinmarketcap обрушился курс нескольких токенов.

Источник: Shutterstock

Курс криптовалюты Toncoin пережил резкое снижение на 98% вследствие технических неисправностей на портале Coinmarketcap. Как указали разработчики из TON Foundation, у этого популярного агрегатора возникли сложности с корректным отображением цен на криптовалюты.

Проблемы, затронувшие Toncoin, оказались не единственными: аналогичные трудности испытывали и токены Lido (LDO), а также Injective (INJ). Тем не менее, большинство торговых площадок и бирж функционировали без сбоев, что позволило сохранить действующий рыночный курс данной криптовалюты в стабильном состоянии.

Блокчейн TON был создан командой Telegram, которой руководили братья Дуровы, Николай и Павел. Изначально криптовалюта носила название GRAM.

Дополнительно стоит отметить, что стоимость Toncoin снизилась более чем на 15% в связи с новостями о задержании Павла Дурова во Франции, как сообщили на торговой платформе Binance.