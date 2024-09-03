Каким будет курс рубля 4 сентября 2024: прогноз эксперта

Сегодня индекс Мосбиржи показал отскок. Вчера указывали на вероятность такого события. Причина — техническая перепроданность рынка и старт ВЭФ. Бенчмарк протестировал снизу-вверх круглую отметку в 2600 п. и пока откатывается вниз. Фундаментально текущие уровни интересны для наращивания длинных позиций во многих акциях, однако рынок все еще может находиться под давлением негативных факторов и ожиданий. Неизвестно, закончились ли распродажи со стороны нерезидентов — следим за поведением котировок вблизи сопротивлений (2625 п., 2650 п., 2740 п.), а также вблизи психологически важной отметки в 2500 п. Негативный новостной фон может наблюдаться также в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Сегодня также очень плохую динамику демонстрирует нефть. Brent торгуется ниже $74,5 за баррель — опустились ниже важного уровня поддержки, от которого котировки отбивались много раз с августа 2021 года.