Каким будет курс рубля 4 сентября 2024: прогноз эксперта

Сегодня индекс Мосбиржи показал отскок. Вчера указывали на вероятность такого события. Причина — техническая перепроданность рынка и старт ВЭФ. Бенчмарк протестировал снизу-вверх круглую отметку в 2600 п. и пока откатывается вниз. Фундаментально текущие уровни интересны для наращивания длинных позиций во многих акциях, однако рынок все еще может находиться под давлением негативных факторов и ожиданий. Неизвестно, закончились ли распродажи со стороны нерезидентов — следим за поведением котировок вблизи сопротивлений (2625 п., 2650 п., 2740 п.), а также вблизи психологически важной отметки в 2500 п. Негативный новостной фон может наблюдаться также в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Сегодня также очень плохую динамику демонстрирует нефть. Brent торгуется ниже $74,5 за баррель — опустились ниже важного уровня поддержки, от которого котировки отбивались много раз с августа 2021 года.
Индекс гособлигаций RGBI выглядит технически плохо. Вчера индекс опустился ниже предыдущих доньев. А сегодня открылся гэпом вниз. Гэпы являются медвежьим сигналом. Завтра на рынок долга будут оказывать влияние 2 события — недельные данные по инфляции и аукционы Минфина. Ведомство предложит рынку, как и в прошлые разы, два выпуска — флоатер и ОФЗ с фиксированным купоном.
Завтра рынок будет ждать свежих данных по недельной инфляции. По индексу Мосбиржи ожидаем движения в диапазоне 2500—2600 п. При пробое 2500 п. вероятен спуск к 2445 п.
На валютном рынке наблюдаем разнонаправленное движение. Курс USD/RUB теряет более 1%. Биржевая пара CNY/RUB, напротив, демонстрировала рост.. Вероятная причина — на прошлой неделе биржевой юань сильно отставал от внебиржевого, и теперь рынок может пытаться нивелировать эту разницу.
Завтра ожидаем продолжения динамики укрепления рубля. Курс USD/RUB может опуститься ниже 90 ₽ CNY/RUB — движение в диапазоне 12−12,25 ₽