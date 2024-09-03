Криптовалюта TON торгуется на прежнем уровне

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Курс криптовалюты TON находится на прежнем уровне — $5,19, свидетельствуют данные торгов Binance. Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о резком снижении курса криптовалюты на площадке CoinMarketCap до $0,3.
По данным площадки Binance на 11:41 мск, курс TON находился на уровне $5,19. В это же время в ходе торгов на площадке CoinMarketCap курс TON также находился на отметке $5,19.
По данным внутреннего кошелька Telegram, курс TON на 11:41 мск находился на уровне $5,18.
Сообщество TON сообщило, что резкое падение курса TON до $0,3 было связано с техническим сбоем на площадке CoinMarketCap. «В настоящее время у CoinMarketCap возникли проблемы с информацией о ценах на сегодняшний вечер. Они работают над устранением проблемы. Другие агрегаторы и биржи работают в обычном режиме», — говорится в телеграм-канале сообщества.
The Open Network (TON) — это блокчейн третьего поколения Proof-of-Stake, изначально разработанный в 2018 году братьями Дуровыми, основателями мессенджера Telegram. Позже он был передан открытому сообществу TON, которое с тех пор поддерживает и развивает проект.