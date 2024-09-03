Криптовалюта TON торгуется на прежнем уровне

Сообщество TON сообщило, что резкое падение курса TON до $0,3 было связано с техническим сбоем на площадке CoinMarketCap. «В настоящее время у CoinMarketCap возникли проблемы с информацией о ценах на сегодняшний вечер. Они работают над устранением проблемы. Другие агрегаторы и биржи работают в обычном режиме», — говорится в телеграм-канале сообщества.