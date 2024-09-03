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Кандинский, умный город и ЦФА. Павильон Сбера на ВЭФ-2024

Крупнейший российский банк — Сбер — в своем павильоне на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) показал работы ИИ, умное зеркало и умный город. Подробнее — в материале Финансы Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Сбер выступает официальным партнером IX Восточного экономического форума, который будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Источник: Вероника Сапожникова

Топ-менеджмент кредитной организации станут модераторами и участниками различных сессий форума. Темы сессий:

— развитие искусственного интеллекта,

— перспективы российско-китайских экономических отношений,

— привлечение инвестиций,

— изменение климата,

— устойчивое развитие,

— борьба с кибермошенничеством,

— создание современной инфраструктуры.

На стенде крупнейшего российского банка также представлена выставка картин, созданная нейросетью «Кандинский».

Источник: Вероника Сапожникова

Компания в своем павильоне использовала и тему развития инфраструктуры.

Источник: Вероника Сапожникова

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».