Кандинский, умный город и ЦФА. Павильон Сбера на ВЭФ-2024

Сбер выступает официальным партнером IX Восточного экономического форума, который будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Топ-менеджмент кредитной организации станут модераторами и участниками различных сессий форума. Темы сессий:
— развитие искусственного интеллекта,
— перспективы российско-китайских экономических отношений,
— привлечение инвестиций,
— изменение климата,
— устойчивое развитие,
— борьба с кибермошенничеством,
— создание современной инфраструктуры.
На стенде крупнейшего российского банка также представлена выставка картин, созданная нейросетью «Кандинский».
Компания в своем павильоне использовала и тему развития инфраструктуры.
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