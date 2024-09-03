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Как прошел первый день ВЭФ-2024. Фоторепортаж

Завершился первый день Восточного экономического форума. Самое важное — в материале Финансов Mail.

ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке 3—6 сентября. Главная тема ВЭФ-2024 — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР.

На первый день форума было запланировано множество деловых и культурных мероприятий. Начало прошло на площадке второго международного форума «День сокола». Затем прошла церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока».

Состоялось открытие международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Она будет работать в рамках ВЭФ в четвертый раз.

Центральной темой «Урбан Хаб» на Восточном экономическом форуме — 2024 станет «Город у воды»: практически все города Дальнего Востока и Арктики находятся на морских или речных путях.

Стенды министерств и ведомств уже начали работать. Среди них: площадки Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки, представлена экспозиция МЧС.

Банковский сектор форума представлен стендами Сбера, ВТБ, Газпромбанка, ДОМ.РФ. Официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI можно посмотреть в специальном павильоне бренда.

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Регионы Дальнего Востока

На форуме работает выставка Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также на площадке в первый день были представлены Амурская и Магаданская области, Хабаровский и Приморский края, Еврейская автономная область.

Тема «Возможности МСП России на рынке Китая» стала одной из ключевых в первый день форума.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».