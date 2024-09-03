Как прошел первый день ВЭФ-2024. Фоторепортаж

ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке
Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР.
На первый день форума было запланировано множество деловых и культурных мероприятий. Начало прошло на площадке второго международного форума «День сокола». Затем прошла церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока».
Состоялось открытие международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Она будет работать в рамках ВЭФ в четвертый раз.
Центральной темой «Урбан Хаб» на Восточном экономическом форуме — 2024 станет «Город у воды»: практически все города Дальнего Востока и Арктики находятся на морских или речных путях.
Стенды министерств и ведомств уже начали работать. Среди них: площадки Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки, представлена экспозиция МЧС.
Банковский сектор форума представлен стендами Сбера, ВТБ, Газпромбанка, ДОМ.РФ. Официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI можно посмотреть в специальном павильоне бренда.
Регионы Дальнего Востока
На форуме работает выставка Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Также на площадке в первый день были представлены Амурская и Магаданская области, Хабаровский и Приморский края, Еврейская автономная область.
Тема «Возможности МСП России на рынке Китая» стала одной из ключевых в первый день форума.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».