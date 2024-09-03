Инвестор засмотрелся на «Восход»: структура Виктора Вексельберга может построить отель на Камчатке

В Камчатском крае зарегистрирована новая компания — ООО «Восход Эко», которая будет заниматься гостиничным бизнесом. Согласно информации от «Коммерсанта», учредителями этой структуры являются две организации: ООО «Лемар» и «Восточный ветер». Они контролируются ООО «РАМ», а конечным бенефициаром этой компании является владелец холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг.
Виктор Вексельберг известен, в том числе, благодаря строительству отеля на 720 номеров в Сочи к Олимпиаде 2014 года. После окончания Игр этот отель был передан детскому центру «Сириус».
В 2018 году ООО «РАМ» контролировало ООО «Голубая Лагуна» с отелем «Лагуна», который имеет 151 номер и расположен рядом с территорией «Восхода» на Камчатке. В настоящее время бенефициаром этой компании является Михаил Сиволдаев, который ранее занимал должность заместителя председателя правления «Реновы».
ООО «Восход Эко» находится по тому же адресу, что и детский оздоровительный лагерь «Восход». На месте этого лагеря сейчас строится молодёжный экологический центр «Экосистема». Создание этого центра было поручено президентом Владимиром Путиным в конце 2022 года. В состав «Экосистемы» войдут дома отдыха, конференц-зал, визит-центр, палаточный лагерь, учебные центры и общежитие на 200 мест.
По данным «Яндекс Путешествий», интерес к поездкам на Камчатку растёт. За 8 месяцев 2024 года количество бронирований увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость ночи достигла 7,4 тысяч рублей. В «Островке» отмечают рост продаж на 30% в год и увеличение стоимости ночи на 20% до 5,8 тысяч рублей. В то же время, количество объектов размещения в Камчатском крае за год выросло до 370.
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