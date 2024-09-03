Инвестор засмотрелся на «Восход»: структура Виктора Вексельберга может построить отель на Камчатке

По данным «Яндекс Путешествий», интерес к поездкам на Камчатку растёт. За 8 месяцев 2024 года количество бронирований увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость ночи достигла 7,4 тысяч рублей. В «Островке» отмечают рост продаж на 30% в год и увеличение стоимости ночи на 20% до 5,8 тысяч рублей. В то же время, количество объектов размещения в Камчатском крае за год выросло до 370.