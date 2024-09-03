Глава МСП Банка о платежах в Китай: «Мы крадемся как тать в ночи»

«Сейчас ситуация такая, что раньше мы знали первую линейку китайских банков, потом опустились на региональный уровень — как правило, на северо-восток; теперь мы спустились, по сути, на третий уровень, уездный. Уже названия Suifenhe Rural Commercial Bank или Heihe Rural Commercial Bank (филиалы Сельского коммерческого банка в городах Суйфэньхэ и Хэйхэ. — РБК), они уже не экзотика, мы все уже эти названия знаем. По этим тропинкам все и бегают — кто-то дальше добегает, кто-то ближе, кто-то делится информацией, кто-то не делится. Мне это напоминает [выражение] “крадется как тать в ночи”, тать — это вор. А магистрального решения нет. Я боюсь, его не будет. Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют; будет там цифровой рубль или цифровой юань, это не так важно. Надо смотреть в корень проблемы», — сказал Подберезняк.