Эксперты рассказали, переживут ли заемщики ипотечный стандарт

По мнению Алексея Попова, точно оценить последствия нового стандарта для заемщиков и застройщиков сейчас сложно. Стандарт заработает с 1 января и возможно за четыре месяца банки и застройщики безболезненно приспособятся к новому стандарту. Он напомнил, что во время реализации предыдущей схожей инициативы, когда отменяли ипотеку с нулевыми процентными ставками, от первых негативных комментариев до ее фактической реализации всеми участниками рынка прошло около 6 месяцев. За это время застройщики смогли перестроиться — перейти на активизацию программ выдачи семейной ипотеки, ипотеки для IT-специалистов.