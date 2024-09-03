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Эксперт рассказал, до какого максимума может повыситься ключевая ставка

Банк России, в теории, может поднять ставку до 50%, но тогда экономике страны придет конец, рассказал NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«В теории мы можем дойти и до уровня Турции, у которой сейчас ключевая ставка составляет 50%. Но тогда нашей экономике настанет “халас”, то есть конец. Я считаю, что повышать ставку выше 25−30% нельзя ни в коем случае», — отметил он.

По словам эксперта, ЦБ старается удержать высокую ставку, повышать ее при каждом удобном случае. Беляев объяснил это тем, что у регулятора есть твердая и непоколебимая позиция, что повышение ключевой ставки — единственный способ бороться с какими-либо невзгодами финансового или экономического характера.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».