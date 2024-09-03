Эксперт рассказал, до какого максимума может повыситься ключевая ставка

«В теории мы можем дойти и до уровня Турции, у которой сейчас ключевая ставка составляет 50%. Но тогда нашей экономике настанет “халас”, то есть конец. Я считаю, что повышать ставку выше 25−30% нельзя ни в коем случае», — отметил он.