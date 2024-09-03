Эксперт раскрыла, может ли арендодатель посещать квартиру без предупреждения жильцов

При заключении договора аренды арендатор не утрачивает права, предоставленные ему ст. 23, 25 Конституции Российской Федерации. При этом сам факт заключения договора аренды дает арендатору права пользования и владения помещением, указывает юрист.
Право владения предполагает возможность арендатора определять условия доступа в это помещение, эти условия будут распространяться и на арендодателя.
Во избежание неприятных ситуаций эксперт рекомендует в договоре аренды предусмотреть возможность посещения квартиры арендодателем по предварительному согласованию с арендатором, либо установить график посещений.
Как подчеркивает юрист, арендодатель имеет право посещать квартиру без предупреждения в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к утрате помещения. К таким случаям относятся пожар, стихийные бедствия, война
В иных случаях, не связанных с утратой помещения, арендодатель не имеет права посещать квартиру без предупреждения арендатора.
«Также договором может быть предусмотрен штраф за посещение квартиры арендодателем без согласования с арендатором, размер штрафа стороны определяют самостоятельно. Помимо этого, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 139 Уголовного кодекса)», — отметил Владислав Иващенко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».