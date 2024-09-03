ДОМ.РФ зафиксировал рекордный объем строительства жилья в Москве

«Объем строительства [в РФ] увеличивается седьмой месяц подряд и на 1 сентября достиг 117 млн кв. м, на 14% больше год к году и на 10% с начала года. При этом в Москве портфель жилья в стадии строительства обновил исторический максимум — 18,5 млн кв. м, на 11% больше год к году», — говорится в сообщении.