ДОМ.РФ зафиксировал рекордный объем строительства жилья в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь текущего строительства жилой недвижимости в Москве к 1 сентября составила 18,5 млн кв. м, превысив на 11% результат января — августа 2023 года и установив новый рекорд. Об этом сообщила пресс-служба института развития ДОМ.РФ.
«Объем строительства [в РФ] увеличивается седьмой месяц подряд и на 1 сентября достиг 117 млн кв. м, на 14% больше год к году и на 10% с начала года. При этом в Москве портфель жилья в стадии строительства обновил исторический максимум — 18,5 млн кв. м, на 11% больше год к году», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, столица также заняла лидирующую позицию по объему запусков строительства новых жилищных проектов в августе. «Москва — 0,7 млн кв. м, рост в три раза к июлю и Московская область — 0,2 млн кв. м, рост в два раза к июлю. В Москве более 60% запусков второй месяц подряд приходится на бизнес- и элитный классы, которые гораздо менее чувствительны к действию льготных программ», — процитировали его в ДОМ.РФ.