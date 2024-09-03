Chery возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ по версии Forbes

В рейтинг включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям или физическим лицам по состоянию на 23 августа 2024 года. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2023 году. В итоговую сумму выручки включались данные основных российских подразделений иностранной компании. В качестве выручки для банков указана сумма чистых доходов за 2023 год.