Биржевая цена бензина Аи-92 превысила 60 тыс. рублей за тонну

Бензин Аи-95 подорожал на 0,9%, до 72,207 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,22%, до 61,786 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 2,68%, до 83,46 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — на 0,7%, до 29,667 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы немного подешевели — на 0,03%, до 38,998 тыс. рублей за тонну.