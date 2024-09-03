Биржевая цена бензина Аи-92 превысила 60 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость бензина марки Аи-92 на биржевых торгах во вторник поднялась выше 60 тыс. рублей за тонну впервые с сентября 2023 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,23%, до 60,007 тыс. рублей за тонну. Последний раз стоимость этого вида топлива поднималась выше отметки в 60 тыс. рублей за тонну 21 сентября 2023 года. Такая биржевая цена бензина Аи-92 является максимальной за год.
Бензин Аи-95 подорожал на 0,9%, до 72,207 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,22%, до 61,786 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 2,68%, до 83,46 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — на 0,7%, до 29,667 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы немного подешевели — на 0,03%, до 38,998 тыс. рублей за тонну.