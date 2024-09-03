Ангола увеличит экспорт кофе в РФ

«Да, есть такие перспективы. В прошлом году в Санкт-Петербурге совместно с предпринимателями из России мы провели мероприятие о продвижении ангольского кофе. Мы рассказали о его качествах, продемонстрировали образцы. В этом году запланировано аналогичное мероприятие, на этот раз оно пройдет в Москве. С того момента как мы презентовали кофе в Санкт-Петербурге, интерес к нему значительно увеличился. Насколько я знаю, есть компании, которые связались с ангольскими партнерами, работающими с кофе, чтобы начать импортировать наш кофе в РФ», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о планах увеличить поставки кофе из Анголы в Россию.