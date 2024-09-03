Аксаков назвал условие для повышения ключевой ставки до 20% в сентябре

«Ключевой момент в запуске криптобиржи — проработка юридических механизмов для допуска участников рынка на такую площадку и контроля всех процессов. Думаю, что мы определим общие правила, которые будут выработаны совместно с правительством и мегарегулятором, и предоставим Банку России возможность устанавливать конкретные правила и процедуры работы криптобирж. Регулятор сможет при этом учитывать весь комплекс задач, которые перед ним стоят, — по поддержанию стабильности финансового рынка, цифровизации и внедрению новых технологий и другие», — раскрыл свою позицию Аксаков.