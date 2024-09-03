Аксаков назвал условие для повышения ключевой ставки до 20% в сентябре

Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% на заседании уже в сентябре в случае, если инфляция, а вместе с ней цены, продолжат демонстрировать рост, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС в преддверии ВЭФ-2024.
«Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач — обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент — это ключевая ставка», — считает депутат.
Регулятор должен получить новые полномочия, которые помогут «охлаждать пыл» при помощи регуляторных мер, добавил Аксаков.
Одна из таких мер, которую власти могут утвердить осенью 2024 года — сдерживание аппетитов финансово-кредитных организаций на выдачу займов сильно закредитованной части населения РФ.
Крипторынок в РФ
Он также отметил в беседе с агентством, что пока в стране отсутствует четкий и унифицированный правовой механизм для создания и функционирования криптобирж.
«Сейчас единственным применимым к потенциальным криптобиржам в России регулированием может быть только экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (ЭПР), закон о котором был недавно принят. Минфин и ЦБ активно обсуждают вопрос о создании криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден,» — пояснил парламентарий.
Главной причиной задержки в разработке инструмента он назвал необходимость выработки оптимальной правовой базы для работы криптобирж. Существуют также разногласия касательно того, каким именно образом обеспечить защиту интересов всех участников рынка.
«Ключевой момент в запуске криптобиржи — проработка юридических механизмов для допуска участников рынка на такую площадку и контроля всех процессов. Думаю, что мы определим общие правила, которые будут выработаны совместно с правительством и мегарегулятором, и предоставим Банку России возможность устанавливать конкретные правила и процедуры работы криптобирж. Регулятор сможет при этом учитывать весь комплекс задач, которые перед ним стоят, — по поддержанию стабильности финансового рынка, цифровизации и внедрению новых технологий и другие», — раскрыл свою позицию Аксаков.
На вопрос о том, какие варианты криптобирж рассматриваются, он ответил, что было предложение создать в России как минимум две криптобиржи.
«Одну из площадок предлагается создать в Москве. Однако пока не решено, будет ли она сделана на базе Мосбиржи или отдельно в рамках экспериментально-правового режима. Вторую — в Санкт-Петербурге, для нее предполагается использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ),» — добавил он.
В то же время аналитики не исключают, что в России возможно создание квазигосударственной биржи с прямым или косвенным участием ЦБ и Минфина.
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