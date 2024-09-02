Welt: ЕС впервые за почти 2 года импортировал больше газа из РФ, чем из США

Как отметил обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель, Россия отныне занимает второе место по поставкам «даже без газопровода “Северный поток”. Журналист напомнил, что США еще с 2019 года пытаются вынудить своих партнеров покупать американский СПГ вместо российского газа. Однако ЕС почти не накладывал на поставки из России санкции, поскольку некоторые члены сообщества сильно зависят от импорта из РФ, отметил Ветцель, напомнив, что Австрия покрывала до 90% своих потребностей в газе за счет России.