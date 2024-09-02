Выпущен официальный журнал ВЭФ о приоритетах развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал Восточного экономического форума, который состоится
«Состоялся выход официального журнала ВЭФ-2024. Главная тема издания отражает девиз Форума: “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. В центре внимания — десять приоритетов развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, интервью с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и меры поддержки жителей региона. Читатели журнала также узнают о перспективах использования малых АЭС в России и других странах мира. Тему передовых технологий продолжит материал о венчурной экосистеме Дальнего Востока, которая заметно прогрессирует в последние годы», — говорится в сообщении.
Издание на русском и английском языках будет распространяться на площадке мероприятия, рейсах «Аэрофлота» по маршруту Москва — Владивосток — Москва и по адресной рассылке. Также с журналом можно ознакомиться на сайте ВЭФ. Издание содержит информацию о реализации мастер-плана Владивостока, туристических местах Приморского края и дальневосточной кухне. Для участников форума в нем собраны сведения о программе и ключевых экспозициях.
«Почувствовать самобытность Дальнего Востока России можно также, прочитав статьи об удивительном племени ительменов и о сохранении популяции камчатского кречета, приуроченной ко второму Международному форуму “День сокола”, который состоится 3 сентября, в стартовый день ВЭФ», — сообщается в публикации.
Восточный экономический форум пройдет