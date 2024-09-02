Выпущен официальный журнал ВЭФ о приоритетах развития Дальнего Востока

«Состоялся выход официального журнала ВЭФ-2024. Главная тема издания отражает девиз Форума: “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. В центре внимания — десять приоритетов развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, интервью с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и меры поддержки жителей региона. Читатели журнала также узнают о перспективах использования малых АЭС в России и других странах мира. Тему передовых технологий продолжит материал о венчурной экосистеме Дальнего Востока, которая заметно прогрессирует в последние годы», — говорится в сообщении.