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Выпущен официальный журнал ВЭФ о приоритетах развития Дальнего Востока

Издание будет распространяться на площадке мероприятия, рейсах «Аэрофлота» и по адресной рассылке.

Источник: Фотобанк Росконгресс

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал Восточного экономического форума, который состоится 3—6 сентября во Владивостоке. Издание посвящено приоритетам развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается на сайте форума.

«Состоялся выход официального журнала ВЭФ-2024. Главная тема издания отражает девиз Форума: “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. В центре внимания — десять приоритетов развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, интервью с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и меры поддержки жителей региона. Читатели журнала также узнают о перспективах использования малых АЭС в России и других странах мира. Тему передовых технологий продолжит материал о венчурной экосистеме Дальнего Востока, которая заметно прогрессирует в последние годы», — говорится в сообщении.

Издание на русском и английском языках будет распространяться на площадке мероприятия, рейсах «Аэрофлота» по маршруту Москва — Владивосток — Москва и по адресной рассылке. Также с журналом можно ознакомиться на сайте ВЭФ. Издание содержит информацию о реализации мастер-плана Владивостока, туристических местах Приморского края и дальневосточной кухне. Для участников форума в нем собраны сведения о программе и ключевых экспозициях.

«Почувствовать самобытность Дальнего Востока России можно также, прочитав статьи об удивительном племени ительменов и о сохранении популяции камчатского кречета, приуроченной ко второму Международному форуму “День сокола”, который состоится 3 сентября, в стартовый день ВЭФ», — сообщается в публикации.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.