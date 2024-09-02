ВТБ запустил подписку для розничных клиентов

«В России сегодня один из самых конкурентных банковских рынков с очень избирательными потребителями. В среднем на одного клиента приходится 2−3 карты разных банков. Вместе с тем, растет усталость пользователей от того, что несколько важных услуг дополняются двумя десятками ненужных», — сказал Горшков.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ банка уточнил, что в связи с этим в подписке банк сосредоточился на самых востребованных опциях.
Отмечается, что «ВТБ Плюс» позволит клиентам выбрать две дополнительные категории по программе лояльности — кешбэк рублями до 25% и +1% к ставке по накопительному ВТБ-счету после первых трех месяцев его использования. Также дополнительно клиенты получат скидки у популярных сервисов такси, доставки еды и маркетплейсов.