ВТБ запустил подписку для розничных клиентов

«В России сегодня один из самых конкурентных банковских рынков с очень избирательными потребителями. В среднем на одного клиента приходится 2−3 карты разных банков. Вместе с тем, растет усталость пользователей от того, что несколько важных услуг дополняются двумя десятками ненужных», — сказал Горшков.