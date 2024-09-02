Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ

Доступ на площадку открыли в понедельник вечером. Участникам форума для прохода нужно иметь активированный бейдж и пройти досмотр. На площадке завершаются последние приготовления, стенды всех участников форума уже построены.
Представлены стенды министерств и ведомств, в том числе Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Готовится к открытию объединенный стенд Wildberries и Russ. Будут работать стенды крупнейших корпораций. В частности, на стенде ВЭБа в течение форума будут проходить различные дискуссионные мероприятия с участием представителей федеральных и региональных властей. Павильон «Новатэка» расположен на улице перед входом в кампус.
Для гостей форума традиционно будет работать ресторан «Рыбный дом» Росрыболовства, в нем также идут последние приготовления.
Восточный экономический форум пройдет