Во Владивостоке завершается подготовка к ВЭФ

Представлены стенды министерств и ведомств, в том числе Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Готовится к открытию объединенный стенд Wildberries и Russ. Будут работать стенды крупнейших корпораций. В частности, на стенде ВЭБа в течение форума будут проходить различные дискуссионные мероприятия с участием представителей федеральных и региональных властей. Павильон «Новатэка» расположен на улице перед входом в кампус.