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В ВЭФ-2024 ожидается участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий

Восточный экономический форум-2024 пройдет 3—6 сентября 2024 года.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Восточный экономический форум-2024 пройдет 3—6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. В мероприятиях форума примет участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. Организаторм ВЭФ выступает Фонд Росконгресс.

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков заявил, что в ходе форума будут подписаны соглашения, которые будут направлены на развитие сотрудничества ведомств, компаний и регионов страны, в том числе с иностранными партнерами. По его словам, такие «значимые соглашения» затронут такие темы, как реализация инвестиционных проектов, развитие социального и культурного сотрудничества, научно-технического и много другого.

«Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень», — заявил помощник президента.

Кроме того, Кобяков заявил, что деловая активность поможет выработать «решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока».

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс, который взаимодействует со структурами ООН, а также другими международными организациями. Развивает сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей в 86 странах.