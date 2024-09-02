В ВЭФ-2024 ожидается участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков заявил, что в ходе форума будут подписаны соглашения, которые будут направлены на развитие сотрудничества ведомств, компаний и регионов страны, в том числе с иностранными партнерами. По его словам, такие «значимые соглашения» затронут такие темы, как реализация инвестиционных проектов, развитие социального и культурного сотрудничества, научно-технического и много другого.