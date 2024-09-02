В России продолжается ипотечный кризис

Аналитическое агентство «НРА» представило своё видение состояния рынка ипотечного кредитования на ближайшие годы. Согласно прогнозам, в 2025 году российские банки оформят около миллиона ипотечных кредитов на сумму в диапазоне от 3,8 до 4,2 триллиона рублей. Из этого объёма около 1,68 триллиона рублей составит традиционная «рыночная» ипотека, в то время как 2,5 триллиона рублей придется на льготные программы.
Эти показатели существенно уступают результатам рекордного 2023 года, когда было выдано около двух миллионов ипотек на общую сумму 7,8 триллиона рублей. Аналитики «НРА» указывают на заметное повышение процентных ставок по ипотеке, которая в среднем достигла 20,83−20,87% годовых, как основную причину снижения активности на рынке.
Завершение государственной программы льготного кредитования на новостройки под 8% в июле 2024 года, действовавшей с 2020 года, оказало значительное влияние на объемы ипотечного кредитования, вызвав их снижение на 55% в июле до 350 миллиардов рублей.
Аналитическое агентство предсказывает дальнейшее уменьшение спроса на ипотечные кредиты. Заемщики будут стремиться уменьшить ежемесячные платежи, увеличивая сроки кредитования или прибегая к альтернативным способам приобретения жилья, таким как продажа существующей недвижимости и покупка квартир большей площади с использованием ипотечного кредита.
«НРА» также оценивает, что общий ипотечный портфель банков к концу 2024 года с учётом секьюритизации составит около 19,5−19,6 триллиона рублей, однако к концу 2025 года эта цифра может упасть до 19 триллионов рублей. Прогноз агентства предполагает возможность запуска новых профессиональных и региональных льготных ипотечных программ в 2025 году, что может поддержать рынок. В противном случае, объёмы выдачи ипотеки могут ещё больше снизиться на 5−7%.
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