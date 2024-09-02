В России продолжается ипотечный кризис

«НРА» также оценивает, что общий ипотечный портфель банков к концу 2024 года с учётом секьюритизации составит около 19,5−19,6 триллиона рублей, однако к концу 2025 года эта цифра может упасть до 19 триллионов рублей. Прогноз агентства предполагает возможность запуска новых профессиональных и региональных льготных ипотечных программ в 2025 году, что может поддержать рынок. В противном случае, объёмы выдачи ипотеки могут ещё больше снизиться на 5−7%.