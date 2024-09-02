В Госдуме предложили повысить стоимость патента для мигрантов

«Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», —пояснил он.
Кроме того, парламентарий отметил, что в Москве необходимо ввести умное перераспределение денег. Так, столица могла бы направлять 30 млрд рублей в год от платных парковок, штрафов и эвакуаторов на нужды автомобилистов. Тогда появятся средства для строительства новых развязок и бесплатных многоуровневых парковок, заключил Даванков.
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