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В Госдуме предложили повысить стоимость патента для мигрантов

Стоимость патента для мигрантов следует повысить с 8 тысяч рублей в месяц (96 тысяч рублей в год — ред. Финансы Mail) до 250 тысяч рублей в год. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», —пояснил он.

Кроме того, парламентарий отметил, что в Москве необходимо ввести умное перераспределение денег. Так, столица могла бы направлять 30 млрд рублей в год от платных парковок, штрафов и эвакуаторов на нужды автомобилистов. Тогда появятся средства для строительства новых развязок и бесплатных многоуровневых парковок, заключил Даванков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».