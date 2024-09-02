Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank на решение по иску «Русхимальянса»

В мае и июне 2022 года Linde уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными ЕС. В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода — нет.