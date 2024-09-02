Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank на решение по иску «Русхимальянса»

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу германского Deutsche Bank на решение о взыскании более €238 млн по иску «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда.
Ранее суд принял решение взыскать с Deutsche Bank €238,1 млн выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки по иску «Русхимальянса». При этом суд также заменил обеспечительные меры по иску, сняв арест, наложенный на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank, наложив арест на денежные средства на счетах ООО «Дойче банк» на сумму в €238,6 млн или эквивалент в рублях.
О споре «Русхимальянса» и Linde.
В мае и июне 2022 года Linde уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными ЕС. В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода — нет.
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом некоторые банки также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более чем на €1,1 млрд.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Суд также обратил в пользу «Русхимальянса» доли Linde в ее «дочках». Спор касался взыскания с Linde задолженности по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Суд также частично удовлетворил иск «Русхимальянса» о запрете Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом.
В марте «Русхимальянс» также подал еще один иск к германской Linde на 105,5 млрд рублей. Кроме того, в июле «Русхимальянс» подал иск к американским «дочкам» Linde — Linde Inc. и Linde Gas & Equipment Inc.