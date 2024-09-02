Названы страны с самой короткой и длинной рабочей неделей

Соотношение личного и рабочего времени в разные века и на разных территориях претерпевали значительные изменения. Если в конце 19-го века было нормой работать по 14 часов в день шесть дней в неделю, то к концу 90-х годов двадцатого века средняя продолжительность рабочей недели в мире установилась на привычных для нас значениях — 40 часов в неделю.