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Названы страны с самой короткой и длинной рабочей неделей

В каких странах самые короткие рабочие недели прямо сейчас — рассказал Финансам Mail генеральный директор компании Solar Staff Владимир Корицкий.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Соотношение личного и рабочего времени в разные века и на разных территориях претерпевали значительные изменения. Если в конце 19-го века было нормой работать по 14 часов в день шесть дней в неделю, то к концу 90-х годов двадцатого века средняя продолжительность рабочей недели в мире установилась на привычных для нас значениях — 40 часов в неделю.

В начале 2000-х годов рабочая неделя немного удлинилась. Впрочем, от страны к стране статистика сильно разнится, отметил эксперт.

В наши дни самая короткая рабочая неделя зафиксирована в:

  • Австралии — 29 часов в неделю,
  • странах Микронезии — 30 часов,
  • Казахстане — 31 час,

Самая длинная рабочая неделя установлена в Мавритании (54 часа) и в Египте (53 часа).

Почему нормы так разнятся от страны к стране? Можно ли работать меньше без ущерба для производительности?

Как считает Американский антрополог Дэвид Грэбер, для этого необходимо пересмотреть отношение к работе в целом. Он в своей книге Bullshit Jobs отмечает, что многие люди попадают в корпоративную ловушку, вынуждающую их считать свою работу важной и нужной, в то время как их внутренние ощущения говорят о другом.

Это приводит к неудовлетворенности и психологическим проблемам сотрудников.

Теория антрополога может показаться экстремальной, но людям, вероятно, действительно стоит пересмотреть свое отношение к работе как к важному занятию, определяющему личность, отмечает Владимир Корицкий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».