Названы страны с самой короткой и длинной рабочей неделей

Соотношение личного и рабочего времени в разные века и на разных территориях претерпевали значительные изменения. Если в конце 19-го века было нормой работать по 14 часов в день шесть дней в неделю, то к концу 90-х годов двадцатого века средняя продолжительность рабочей недели в мире установилась на привычных для нас значениях — 40 часов в неделю.
В начале 2000-х годов рабочая неделя немного удлинилась. Впрочем, от страны к стране статистика сильно разнится, отметил эксперт.
В наши дни самая короткая рабочая неделя зафиксирована в:
- Австралии — 29 часов в неделю,
- странах Микронезии — 30 часов,
- Казахстане — 31 час,
Самая длинная рабочая неделя установлена в Мавритании (54 часа) и в Египте (53 часа).
Почему нормы так разнятся от страны к стране? Можно ли работать меньше без ущерба для производительности?
Как считает Американский антрополог Дэвид Грэбер, для этого необходимо пересмотреть отношение к работе в целом. Он в своей книге Bullshit Jobs отмечает, что многие люди попадают в корпоративную ловушку, вынуждающую их считать свою работу важной и нужной, в то время как их внутренние ощущения говорят о другом.
Это приводит к неудовлетворенности и психологическим проблемам сотрудников.
Теория антрополога может показаться экстремальной, но людям, вероятно, действительно стоит пересмотреть свое отношение к работе как к важному занятию, определяющему личность, отмечает Владимир Корицкий.
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