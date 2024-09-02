Стало известно, сколько россиян закажут детям-школьникам банковские карты

Дети 48% респондентов уже являются обладателями банковской карты. При этом в 30% семей ребенок давно пользуется безналичным способом расчетов, а 18% родителей заказали специальную карту для своих воспитанников накануне нового учебного года.
При этом 19% респондентов в новом учебном году собираются давать детям на карманные расходы наличными. Причины, по которым участники опроса выбрали этот ответ разнообразны: 45% убеждены, что с наличными дети лучше научатся обращаться с деньгами, например, считать сдачу и планировать расходы. Каждый пятый ответил, что считает этот способ более безопасным для ребенка. Также есть группа родителей (порядка 35%), которые отметили, что пока ввиду разных причин их ребенок не готов пользоваться картой.
«В августе мы фиксируем повышенный спрос на детские банковские карты. В среднем пользователи тратят порядка 15−20 минут на изучение информации о карте для ребенка — это выше показателя предыдущего года в 1,5 раза, что говорит о росте осознанности соотечественников при принятии финансовых решений», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 25 лет.