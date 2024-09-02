Стало известно, сколько россиян закажут детям-школьникам банковские карты

При этом 19% респондентов в новом учебном году собираются давать детям на карманные расходы наличными. Причины, по которым участники опроса выбрали этот ответ разнообразны: 45% убеждены, что с наличными дети лучше научатся обращаться с деньгами, например, считать сдачу и планировать расходы. Каждый пятый ответил, что считает этот способ более безопасным для ребенка. Также есть группа родителей (порядка 35%), которые отметили, что пока ввиду разных причин их ребенок не готов пользоваться картой.