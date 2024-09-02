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Стало известно, чем застройщики компенсируют покупателям строительные дефекты

Гарантийный срок для новостроек сокращён до трёх лет, компенсации дольщикам урезаны. Изменения затронут все действующие контракты, включая те, которые были заключены до 1 сентября 2024 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в закон «Об участии в долевом строительстве», которые затрагивают ответственность застройщиков перед покупателями новостроек.

Согласно новым правилам, минимальный гарантийный срок на новостройки сокращается с пяти до трех лет. Это решение было принято для унификации законодательства. Теперь гарантийный срок на конструктив зданий будет таким же, как и на инженерное оборудование — три года.

Застройщики считают, что трех лет вполне достаточно для реализации прав покупателей. Большинство недостатков проявляются в первый осенне-зимний период.

В закон «Об участии в долевом строительстве» также внесли изменения, которые касаются определения размера неустоек. Если в новостройке выявляются недостатки, застройщик обязан либо устранить их за свой счёт, либо выплатить компенсацию. Однако сроки не всегда соблюдаются, и за каждый день просрочки покупатель может потребовать неустойку.

Размер компенсации составляет одну трехсотую ставки рефинансирования от стоимости предстоящих расходов. С 2024 года ставка рефинансирования установлена на уровне 18%, поэтому максимальная неустойка за каждый день просрочки составит 0,12% от стоимости устранения недостатков.

Помимо этих неустоек на застройщика могут наложить штраф в размере 5% от присужденной судом суммы и компенсацию морального вреда, размер которой также определит суд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».