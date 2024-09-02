СМИ: ограничения на экспорт германия сыграют важную роль в развитии Китая

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Ограничения правительства КНР на экспорт германия и галлия сыграют важную роль в экономическом развитии Китая. Такую точку зрения высказали авторы газеты China Daily.
«В сочетании с ограничением на экспорт германия и галлия, которые КНР ввела с августа 2023 года, наличие в стране их богатых запасов будет играть все более значительную роль в китайской экономике», — говорится в редакционной статье издания.
Автор отмечает, что на Китай приходится свыше 65% от общемировых запасов германия. Однако иностранные компании покупают у КНР этот ресурс по низким ценам, а затем, получив радиоизотоп (германий-68), продают его обратно гораздо дороже.
Таким образом, выступая в качестве крупнейшего экспортера этого ресурса, Китай по-прежнему зависит от импорта германия-68. Однако, как отмечается, недавно Китайский институт атомной энергии успешно испытал технологию, которая позволяет производить этот востребованный товар с чистотой, превышающей 99,9%. В итоге он годится для медицинских нужд, что можно считать «хорошей новостью для больниц, пациентов, а также предприятий» КНР.
По словам автора, германий-68 китайского производства соответствует ключевым международным стандартам, что «улучшает перспективы в плане его экспорта». Он напоминает, что этот продукт может распадаться на галлий-68, который широко используется в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для выявления опухолей.
В частности, предполагается, что благодаря экономии на импорте германия-68, ПЭТ-сканирование будет обходиться пациентам в Китае гораздо дешевле.
Ограничения на экспорт.
Китай с 1 августа 2023 года ужесточил контроль над экспортом германия, галлия и их химических соединений. Для вывоза указанной продукции из страны и ее продажи на внешних рынках необходимо направить в Минкоммерции КНР заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.
Китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт, либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР (высший исполнительный орган).
Галлий и германий — стратегически важное сырье для некоторых наукоемких отраслей. Первый из них необходим для производства полупроводников и электроники, второй — при изготовлении оптоволокна и солнечных панелей. По мнению некоторых международных экспертов, ограничения на экспорт указанных материалов грозят ростом цен на соответствующую продукцию в мире.