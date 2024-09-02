СМИ: ограничения на экспорт германия сыграют важную роль в развитии Китая

Китай с 1 августа 2023 года ужесточил контроль над экспортом германия, галлия и их химических соединений. Для вывоза указанной продукции из страны и ее продажи на внешних рынках необходимо направить в Минкоммерции КНР заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.