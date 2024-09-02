Сколько денег дадут по комбо-ипотеке?

«Суммы зависят от того, по какой из госпрограмм будет взят кредит, — говорит профессор Российской академии естествознания Елена Молокова. — Если это “Семейная ипотека”, то комбо-схема позволяет взять в кредит до 15 млн руб. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит увеличен до 30 млн руб. По IT-ипотеке сумма, которую можно взять по комбо-ипотеке, доходит до 18 млн руб.».