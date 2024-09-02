Сколько денег дадут по комбо-ипотеке?

«Суммы зависят от того, по какой из госпрограмм будет взят кредит, — говорит профессор Российской академии естествознания Елена Молокова. — Если это “Семейная ипотека”, то комбо-схема позволяет взять в кредит до 15 млн руб. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит увеличен до 30 млн руб. По IT-ипотеке сумма, которую можно взять по комбо-ипотеке, доходит до 18 млн руб.».
При оформлении комбо-ипотеки процентная ставка будет выше, чем по льготному кредиту, но в разы ниже, чем сейчас по рынку. Вполне реально при текущих 21−22% годовых оформить через комбо-ипотеку кредит под 7−8% годовых.
Главный плюс комбо-ипотеки в том, что она позволяет взять с помощью кредитных госпрограмм более просторное или дорогостоящее жилье. Но вместе с этим вырастает и кредитная нагрузка на заемщика, ведь придется годами тянуть многомиллионный заем. Банки дают ориентир: для стабильного и комфортного погашения ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 50% от дохода заемщика.