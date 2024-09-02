«Селигдар» реализует около 96% золота на внутреннем рынке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг «Селигдар» сейчас реализует почти весь объем производимых металлов на внутреннем рынке России, на экспорт уходит не больше 3−4% золота, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент и председатель совета директоров «Селигдара» Александр Хрущ.
«По большей части сейчас мы все реализуем на внутреннем рынке. По олову и по меди в этом году весь производимый объем продаем в РФ», — рассказал он, отметив, что это не связано с тем, что компания не может экспортировать металлы или с включением ее в санкционные списки.
«Но мы, в частности, загружаем целиком производственную мощность Новосибирского оловянного комбината, который тоже должен работать и выпускать продукцию. По золоту происходит аналогичная ситуация. На экспорт уходит не больше 3−4% — только для того, чтобы нас на рынке не забывали», — добавил Хрущ. Он также отметил, что компания сейчас реализует золото на внутреннем рынке без дисконтов.
Кроме того, Хрущ уточнил, что «Селигдар» закладывал в бюджет цену на золото на 2024 год в размере 5 750 рублей за грамм, а сегодня продает золото уже по 7 100 рублей за грамм.
Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС 3 сентября в 10:00 мск.