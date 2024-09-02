Сбер перевел выпуск и обслуживание карт на свой процессинг

«Вопрос импортозамещения является для “Сбера” приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надежностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение — еще один шаг к достижению технологического суверенитета России. Нам было важно не просто перевести карты на новую платформу, но и сделать это незаметно для клиентов, чтобы они не испытали никаких неудобств», — сказал он.