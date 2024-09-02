Сбер перевел выпуск и обслуживание карт на свой процессинг

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на собственный процессинг, следует из пресс-релиза кредитной организации.
Сбер полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО. В 2023 году завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 года миграция перешла в массовую фазу и уже полностью завершилась", — указано в сообщении.
Отмечается, что всего процессинг Сбера обслуживает порядка 200 млн активных дебетовых и кредитных карт.
По словам первого зампреда правления банка Кирилла Царева, миграция дебетовых карт прошла бесшовно, а кредитных карт — через их бесплатный перевыпуск.
«Вопрос импортозамещения является для “Сбера” приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надежностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение — еще один шаг к достижению технологического суверенитета России. Нам было важно не просто перевести карты на новую платформу, но и сделать это незаметно для клиентов, чтобы они не испытали никаких неудобств», — сказал он.