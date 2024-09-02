Рост деловой активности обрабатывающих отраслей России в августе замедлился

В августе третий месяц подряд наблюдалось замедление темпов роста производства. Они стали самыми низкими с августа 2023 года. Компании фиксировали приток новых заказов, но при этом указывали на нестабильный спрос со стороны клиентов. Рост новых заказов был умеренным, а темпы их роста — самым маленьким с октября 2022 года. Однако общую поддержку оказывал рост экспортных заказов.