Рост деловой активности обрабатывающих отраслей России в августе замедлился

Последние результаты исследования показывают, что рост деловой активности в августе стал самым медленным за последние 12 месяцев. S&P Global отмечает, что значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — о его снижении.
В августе третий месяц подряд наблюдалось замедление темпов роста производства. Они стали самыми низкими с августа 2023 года. Компании фиксировали приток новых заказов, но при этом указывали на нестабильный спрос со стороны клиентов. Рост новых заказов был умеренным, а темпы их роста — самым маленьким с октября 2022 года. Однако общую поддержку оказывал рост экспортных заказов.
В связи с замедлением темпов роста новых заказов компании стали менее активно создавать новые рабочие места. Рост количества сотрудников в августе был незначительным и самым медленным за последние семь месяцев. Объемы незавершённых работ вновь выросли после двух месяцев последовательного сокращения.
При этом производители в августе наблюдали более медленный рост бремени затрат. Несмотря на колебания валютных курсов, приводивших к росту цен на импортные товары, некоторые виды сырья дешевели, указали респонденты. Темпы роста производственных затрат в августе оказались самыми низкими с февраля 2023 года и ниже среднего показателя по серии.
Также замедлились темпы роста отпускных цен, но в то же время остались на высоком уровне относительно предыдущих периодов. Уверенность компаний в перспективах производства на следующие 12 месяцев несколько снизилась. Однако оптимистичные ожидания поддерживали планы по инвестициям в новые продукты и мероприятия по привлечению клиентов.
Подробнее о ситуации — читайте в материале «Ъ» «Промышленность разогрелась перед заморозками».